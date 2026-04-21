Banco de Brasília (BRB) acuerda con Quadra Capital la venta de 2.570 millones en activos de Banco Master

El Banco de Brasília (BRB) ha firmado un memorando de entendimiento (MdE) con la gestora Quadra Capital para la venta de activos por 15.000 millones de reales (2.570 millones de euros) relativos a su exposición a Banco Master, entidad liquidada por el Banco Central de Brasil (BCB) el pasado mes de noviembre.

Según se desprende de una comunicación a los mercados publicada por BRB, se creará un fondo de inversión que controlará y monetizará dichos activos mediante un pago inicial que irá de los 3.000 millones de reales (513,9 millones de euros) a los 4.000 millones de reales (685,2 millones de euros).

BRB asumirá el valor restante en forma de participaciones subordinadas de dicho fondo cuya rentabilidad dependerá del rendimiento futuro de los propios activos transferidos. El banco ha asegurado que su propósito es "reforzar su estructura de capital y liquidez" a través de una mejor gestión de su cartera.

Banco de Brasília se vio salpicado por la adquisición de activos por un valor cercano a los 12.000 millones de reales (2.056 millones de euros) de la quebrada Banco Master. La compra está siendo investigada por las autoridades por sospechas de fraude.

INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO Y RETRASO EN LAS CUENTAS

El Gobierno federal brasileño ha avanzado que exigirá contrapartidas si finalmente acaba rescatando al BRB, el cual tuvo que anunciar el retraso 'sine die' de la publicación de sus resultados del tercer y cuarto trimestre de 2025 ante la "necesidad" de concluir la "auditoría forense" encargada para investigar los hechos relacionados con Banco Master.

Desde el Ejecutivo del presidente Lula da Silva no contemplan la intervención como algo inevitable y, en cualquier caso, solo darían un paso al frente si aprecian un riesgo sistémico para el sector financiero.

Entre las condiciones exigidas a la entidad controlada por el ayuntamiento de Brasilia estaría la modificación de las normas que rigen un fondo que canaliza las transferencias federales hacia las regiones. Se prevé que el mismo destine este año hasta 30.000 millones de reales (5.139 millones de euros) al municipio.

El BRB considera clave la ayuda federal para resolver la crisis abierta por Banco Master y, a tal fin, ya convocó una junta de accionistas extraordinaria prevista para este 22 de abril en la que se discutirá una ampliación de capital de hasta 8.800 millones de reales (1.507 millones de euros).

BRB comunicó el pasado 1 de abril que aplazaba la publicación de sus cuentas semestrales para certificar la "fiabilidad, transparencia e integridad" de sus estados financieros, los cuales se estudiarán en junta de accionistas.

Dicho atraso supone un quebranto de la legislación brasileña, dado que esta estipula que las instituciones financieras deben hacer públicos sus resultados anuales a más tardar en marzo. Así, BRB tendrá que responder ante la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) y el banco central.

El incumplimiento de la ley prevé multas diarias para el infractor, aunque, de prolongarse en el tiempo, podría suspenderse la negociación de las acciones de BRB en Bolsa.