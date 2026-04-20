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VB Group refuerza su expansión en Latinoamérica con el nombramiento de Olatz Ares como directora nacional en México

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El grupo empresarial VB Group ha anunciado la incorporación de Olatz Ares Delgado como nueva directora nacional en México. Este nombramiento estratégico tiene como objetivo fundamental robustecer la estructura operativa de la compañía en uno de los mercados más determinantes para su plan de crecimiento en Latinoamérica.

Con una sólida trayectoria de más de 20 años en los sectores de la aviación y los viajes de negocios o viajes de negocio, Olatz Ares asume la responsabilidad de encabezar la operación en territorio mexicano.

Desde su nueva posición, ejercerá la dirección integral de las unidades productivas clave, destacando las áreas de viajes corporativos y el segmento MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones), que opera bajo la marca Corad Meeting Planner, además de impulsar el desarrollo de nuevas líneas de negocio en la región.

La directiva estará al frente de un equipo compuesto por más de 100 profesionales, con la misión de fortalecer la organización y acompañar la evolución del grupo mediante la captación de talento con experiencia tanto local como internacional.

Este movimiento se enmarca en la evolución global de VB Group, que continúa ganando presencia en mercados geográficos estratégicos mediante una estructura integrada, diseñada para dar soporte a la creciente demanda de servicios de movilidad y eventos corporativos en el continente americano.

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