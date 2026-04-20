Irán ejecuta a dos personas condenadas por colaboración con los servicios de Inteligencia de Israel

Las autoridades de Irán han ejecutado este lunes a dos personas condenadas por colaboración con el Mossad, los servicios de Inteligencia de Israel, y planear ataques en el país asiático después de haber recibido "entrenamiento en operaciones terroristas" en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

Los ajusticiados, identificados como Mohamad Masum Shahi y Hamed Validi, fueron sentenciados a muerte por pertenencia a "una red de espionaje vinculada al Mossad", unas sentencias que han sido aplicadas durante la jornada tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ambos fueron acusados de "pertenecer a una red de espionaje que mantuvo contacto con el Mossad a través del ciberespacio" y de "viajar a la región del Kurdistán iraquí" para "recibir entrenamiento en operaciones terroristas", incluida la fabricación de "proyectiles" y lanzaderas".

Los ejecutados estaban además acusados de participar en incendios provocados y de enviar posteriormente fotografías de sus acciones a agentes del Mossad, además de "recibir órdenes para llevar a cabo una nueva misión", consistente en "atacar centros públicos y militares" en la capital, Teherán.

Las autoridades detuvieron a los sospechosos cuando se dirigían a la capital, una operación en la que fueron incautados diez proyectiles, munición y materiales para la fabricación de morteros. Por todo ello, fueron imputados por "corrupción en la tierra" y "colaboración con grupos hostiles y el régimen sionista", entre otros cargos, lo que derivó en su condena a pena capital.

El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, reiteró la semana pasada que "aquellos que cooperaron con el enemigo deben hacer frente a medidas decisivas", en línea con sus llamamientos a acelerar los procesos abiertos contra estos sospechosos.

Ejei ha solicitado en varias ocasiones duras condenas contra los responsables de actividades de espionaje y apoyo a Estados Unidos e Israel durante la ofensiva de Estados Unidos e Irsael, lanzada el 28 de febrero en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. En estos momentos hay en vigor un alto el fuego de dos semanas, pactado el 8 de abril.