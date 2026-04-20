Rusia confirma su ataque masivo contra empresas militares en Ucrania

Moscú, 20 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este lunes que lanzó un ataque masivo contra empresas del complejo militar industrial de Ucrania, así como infraestructura vial y aeródromos militares, después de que la Fuerza Aérea ucraniana denunciara el lanzamiento de 142 drones por parte de Moscú.

"En respuesta a los ataques terroristas ucranianos contra objetivos civiles en Rusia, las Fuerzas Armadas lanzaron durante la última jornada un ataque con armas de precisión de largo alcance de emplazamiento aéreo y drones contra instalaciones de la industria de defensa", señaló el mando castrense ruso en su cuenta de MAX, alternativa rusa a la aplicación de mensajería WhatsApp.

Según Defensa, también fue atacada "la infraestructura de transporte e infraestructura aeroportuaria utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas".

"El propósito del ataque se logró y todos los objetivos designados fueron alcanzados", indicó la dependencia.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó durante la noche del domingo y la madrugada del lunes un total de 142 drones de largo alcance, de los que 113 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 28 impactaron en dieciocho localizaciones no especificadas.

Uno de los drones golpeó una infraestructura de Krivi Rig, según informaron las autoridades locales, que no han precisado el tipo de infraestructura alcanzada.

Además, el Ministerio de Desarrollo de Ucrania explicó que el ataque ruso causó daños en infraestructuras ferroviarias en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania y fronteriza con Rusia.

Ucrania y Rusia intercambian cada noche ataques que tienen como objetivo socavar el potencial económico, industrial, energético y militar del enemigo en la retaguardia. EFE