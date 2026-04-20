ONG pide "paciencia" a los migrantes que quieren acceder a la regularización ante una "afluencia muy numerosa"

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido "paciencia" a los migrantes que quieren acceder a la regularización ante una "afluencia muy numerosa" de ellos, que este lunes acudían a sus sedes en busca de información del procedimiento extraordinario.

"Las organizaciones hacemos una llamamiento a la paciencia en un proceso complejo. Estamos convencidos que toda persona que reúna requisitos podrá solicitarlo a tiempo", han asegurado fuentes de CEAR a Europa Press.

En este sentido, han destacado la "afluencia muy numerosa" de personas "con necesidad de información" y ha explicado que "muchas" reclaman el certificado de vulnerabilidad "sin necesidad" para tramitar la regularización. "Poco a poco se va organizando el proceso dentro de su carácter extraordinario", han indicado las mismas fuentes.

Por otro lado, desde Accem han precisado a Europa Press que la situación en sus sedes y oficinas a nivel general es de "relativa tranquilidad".

En este sentido, han explicado que, desde la semana pasada, registraron un aumento de las consultas y de las solicitudes de atención y de ayuda que les llegaban. En concreto, han detallado que "mucha gente" tiene dudas relativas a la documentación necesaria para acceder al procedimiento, así como de las diferentes vías y del informe de vulnerabilidad.

Asimismo, fuentes de Accem han apuntado que, dentro del aumento del volumen de trabajo previsible que esperan para estas semanas, están organizados y prevén empezar a subir los primeros expedientes de personas que ya son usuarias de la ONG esta semana.

CEAR y Accem forman parte de las entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería, formado por entidades sociales y sindicatos, que ofrecen asesoramiento gratuito a los migrantes que quieran acceder a la regularización extraordinaria.

El Gobierno aprobó en marzo la creación de un Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, con el objetivo de permitir a sindicatos y organizaciones sociales presentar y gestionar trámites administrativos de migrantes ante la Administración.

Oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería han comenzado este lunes 20 de abril a atender a migrantes con cita previa sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.

Las citas presenciales se atenderán en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16 a 19 horas; en Correos, de 8:30 a 17:30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16 a 19 horas.