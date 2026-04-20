La presidenta de la CRUE afirma que la cooperación entre México y España es una "responsabilidad colectiva"

La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha apuntado que la cooperación entre México y España en educación superior es una "responsabilidad colectiva".

La CRUE ha inaugurado en la Universitat Jaume I la II Cumbre de Rectoras y Rectores México-España 2026, un encuentro que reúne durante hoy y mañana a más de un centenar de representantes de instituciones de ambos países, en el que participan más de 60 universidades e instituciones de educación superior, con la representación de 39 rectoras y rectores.

Durante la inauguración de la Cumbre, que se organizaba en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES) y la Universitat Jaume I, la presidenta de CRUE y rectora de la UJI, Eva Alcón, ha subrayado que este encuentro "da continuidad al compromiso establecido en México en marzo de 2024 y proyecta un futuro prometedor en esta relación bilateral".

Asimismo, Alcón ha señalado que "la cooperación entre México y España en educación superior no es solo una oportunidad, es una responsabilidad colectiva", poniendo en valor el papel de ambos países como "ecosistemas de conocimiento e interlocutores esenciales".

"Nuestros sistemas universitarios son motor de transformación social a través de la generación de conocimiento, la formación en valores y el fomento del pensamiento crítico, ha defendido, y ha apelado a la ciencia, la innovación y la cooperación "como instrumentos para afrontar retos globales que requieren soluciones compartidas.

AGENDA COMÚN

Alcón ha insistido en que esta Cumbre será un paso decisivo para consolidar una agenda común "basada en la confianza, la colaboración y la ambición compartida", y ha reafirmado el compromiso de las universidades con "un decidido compromiso social y una estrategia común ante los desafíos globales".

Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González, ha señalado que este encuentro consolida "una de las relaciones más dinámicas en educación superior". Ha destacado que las universidades de ambos países están llamadas a responder de manera conjunta a los grandes desafíos sociales y ha puesto el foco en la cooperación estratégica, donde "cobra especial importancia el modelo de las Cátedras Binacionales México-España", concebidas como instrumentos estructurales para impulsar proyectos conjuntos de investigación, formación y transferencia de conocimiento.

En el acto institucional de apertura del encuentro bilateral México-España también ha intervenido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la cual ha subrayado la importancia estratégica de las universidades como motor de progreso en un momento de transformación profunda. "Hoy, más que nunca, las universidades importan, no solo por su papel en la formación de talento, sino también por su contribución a la construcción de una ciudadanía crítica y por hacer posible la convivencia democrática", ha señalado.

La ministra ha puesto el acento en la igualdad de oportunidades como el principal desafío del sistema universitario. "No podemos permitir que el talento dependa del origen. Ni que el acceso a la universidad dependa de la renta. No hay sociedad inclusiva sin universidad inclusiva. Una universidad abierta, diversa y que no deje a nadie atrás", ha subrayado.

También ha reivindicado el papel de la universidad como espacio de conocimiento riguroso y pensamiento crítico en un entorno marcado por la desinformación.

La inauguración ha contado además con la participación de Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló; y Mª Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana. Entre otros asistentes, ha estado presente el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual.

SESIONES DE TRABAJO

Durante la jornada de hoy se celebran sesiones centradas en la transformación de la educación superior -con especial atención a la innovación pedagógica, la digitalización de la enseñanza universitaria y la internacionalización curricular-, así como en la ciencia, la tecnología y la innovación para un futuro común.

Asimismo, esta tarde se abordan la movilidad académica y las redes de cooperación, el compromiso social y la Agenda 2030, y la presentación de las Cátedras Binacionales México-España como instrumentos estructurales de cooperación universitaria.

El programa incluye también la conferencia magistral 'La enseñanza humanista como cantera cívica. De las conclusiones de la OCDE a la Universidad como oxígeno democrático', impartida por Ximo Puig, embajador de España ante la OCDE, VI 'president' de la Generalitat Valencia; además de un espacio de networking orientado al desarrollo de proyectos conjuntos en investigación, transferencia del conocimiento y movilidad académica.

Mañana, 21 de abril, la Cumbre continuará con una sesión sobre gobernanza universitaria y alianzas estratégicas. También se procederá a la lectura de la Declaración conjunta de los sistemas universitarios de México y España.

La II Cumbre de Rectoras y Rectores México-España 2026 se consolida así como un espacio estratégico para reforzar la cooperación académica, científica y cultural entre ambos países y avanzar en una agenda común con vocación de permanencia.