Netanyahu abre el Día del Recuerdo en Israel en medio del duelo y la tensión política

Jerusalén, 20 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, encabezó este lunes en Jerusalén el acto de inicio del Día del Recuerdo por los soldados israelíes caídos y las víctimas del terrorismo, en una ceremonia marcada por el duelo, los homenajes y la tensión política.

El evento reunió a familiares de víctimas, militares y autoridades en un ambiente de recogimiento, con rezos dirigidos por el rabino principal del Ejército israelí y otros líderes religiosos durante el que numerosos asistentes rompieron a llorar.

"Los caídos en las guerras de Israel son el fundamento de nuestra independencia: judíos, drusos, cristianos, musulmanes, beduinos, circasianos y miembros de otros grupos. Junto a ellos, recordamos a miles de víctimas del terrorismo", afirmó Netanyahu, recordando además a los soldados israelíes fallecidos en el Líbano durante el pasado fin de semana.

En su intervención, evocó la memoria de su hermano Yoni, el único soldado fallecido en la operación de Entebbe (conocida misión de rescate de 1976 en la que fuerzas especiales israelíes, lideradas por el hermano del mandatario, liberaron a rehenes de un avión secuestrado en Uganda), como ejemplo del dolor compartido por las familias israelíes.

Además, Netanyahu sostuvo que Israel se enfrenta a una guerra "sin precedentes" contra Irán, al que acusó de haber buscado desarrollar un ataque contra el país con armas nucleares en un futuro próximo, sin aportar pruebas al respecto.

"Aún no hemos terminado la labor", amenazó el mandatario en alusión al próximo fin este miércoles del plazo oficial del alto el fuego pactado por Estados Unidos con el país persa, "pero el mundo ya reconoce nuestra determinación de defendernos, y no solo a nosotros mismos, sino a la humanidad del fanatismo bárbaro".

Netanyahu, que saludó al resto de personalidades presentes al bajar del estrado, no estrechó la mano al presidente del Tribunal Supremo, Yitzhak Amit, en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial en medio del juicio por corrupción del primer ministro y del debate sobre la posible destitución del ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Desde la ceremonia del año pasado, 170 soldados israelíes murieron y 79 civiles perdieron la vida en atentados terroristas y ataques atribuidos a Irán e Hizbulá. Además, 54 veteranos fallecieron a causa de heridas, incluyendo secuelas psicológicas.

La ceremonia incluyó interpretaciones musicales de carácter conmemorativo, con la participación de cantantes israelíes en baladas nacionales como la conocida 'Yam shel Dmaot' (Mar de Lágrimas), mientras el himno nacional cerró el acto. También se leyeron fragmentos de cartas y diarios de soldados caídos.

"Es increíblemente triste, estos eventos siempre son duros. Pero estoy sorprendido de lo tranquilo que ha sido este, el año pasado hubo muchísimos abucheos dirigidos a Netanyahu y (Amir) Ohana (presidente de la Knéset, el Parlamento israelí)", dijo a EFE un joven asistente, hermano de un soldado fallecido, que pidió el anonimato.

En Tel Aviv, el pasado sábado, cientos de personas se congregaron en la plaza Habima en una ceremonia conmemorativa organizada por la oenegé Consejo de Octubre, integrada por familiares de víctimas del ataque liderado por Hamás del 7 de octubre de 2023, quienes reclaman una comisión estatal de investigación sobre los fallos de seguridad previos a la masacre.

La ceremonia, titulada 'Yishkach' (Olvida), en contraposición al tradicional llamado de esta fecha, 'Yizkor' (Recuerda), mostró en uno de los lados de la plaza los nombres de decenas de personas muertas desde el ataque del 7 de octubre, junto a velas dispuestas con la cifra 7.10, en alusión a la fecha.

Asimismo, numerosos carteles criticaban al primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien ha rechazado establecer una comisión estatal de investigación (la máxima instancia investigadora del país) alegando que estaría sesgada en su contra por estar encabezada por el poder judicial, en medio de la polémica por su juicio por corrupción.

Tras los ataques de Hamás, Israel lanzó una ofensiva de más de dos años en Gaza con más de 72.300 palestinos muertos, entre ellos más de 20.000 niños. Estos ataques continuados fueron calificados de genocidio por una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, oenegés y diversos países. EFE

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