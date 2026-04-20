La cumbre ministerial de Ecología del G7 evitará temas cruciales al no haber consenso

París, 20 abr (EFE).- La cumbre de ministros de Ecología de los países del G7 que acogerá Francia a finales de esta semana evitará los temas más controvertidos, ante la ausencia de acuerdo entre los componentes de ese grupo sobre los mismos, indicaron este lunes fuentes del Ministerio francés de Medio Ambiente.

En concreto, no se abordará la cuestión de la lucha contra el calentamiento climático, ante la posición discrepante de Estados Unidos con la mayoría de los otros componentes del grupo sobre ese asunto, agregaron las fuentes.

París, que este año preside el G7, ha apostado por no abordar ese asunto "de forma directa", puesto que hacerlo en el pasado "no condujo a mensajes unitarios", por lo que han optado por proponer "asuntos menos conflictivos" con el fin de "buscar una declaración común que resuma los avances" y enviar un mensaje de unidad en el seno de este grupo que incluye a Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia.

Eso no quiere decir, precisaron las fuentes, que los ministros no vayan a tratar los asuntos políticos, sobre todo en un año en el que están programadas tres COP, una sobre el clima, otra sobre la diversificación y una tercera sobre la biodiversidad.

Washington enviará al encuentro a la responsable de asuntos internacionales de la Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente, Usha-Maria Turner.

"Sabemos que Estados Unidos no tiene la misma postura, pero será una ocasión para tener un debate libre entre los ministros sobre todos estos aspectos", afirmaron las fuentes.

Francia ha comenzado ya a negociar una serie de declaraciones conjuntas sobre cinco prioridades: la defensa de la biodiversidad, el impacto que la desertificación tiene en algunas regiones del mundo sobre la seguridad, la cuestión de los océanos, tanto en la protección de aguas territoriales como en la pesca ilegal, el impacto de las crisis climáticas en el parque inmobiliario y la contaminación del agua.

Entre los objetivos que se ha marcado la presidencia francesa figura la de lanzar una alianza para la biodiversidad, que reagrupe a diversos actores que trabajan en ese sector.

Además de los siete componentes de ese grupo, hay otros países invitados, entre ellos los organizadores de las próximas COP, como Mongolia, Armenia, Australia y Turquía; y otros que ya han acudido a citas anteriores como Kenia, Brasil, la India y Corea del Sur. EFE