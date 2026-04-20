La UE y Bangladesh rubrican un acuerdo para reforzar cooperación y comercio

La Unión Europea y Bangladesh han acordado el texto de un nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación que servirá de marco para reforzar sus relaciones políticas, económicas y comerciales y que abre la vía para su firma formal y posterior ratificación por ambas partes, según ha informado este lunes la Comisión Europea.

El documento, rubricado por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y el ministro de Exteriores del país asiático, Khalilur Rahman, marca el cierre de las negociaciones iniciadas a finales de 2024 y concluidas a principios de este año.

El acuerdo, que convertirá a Bangladesh en el primer país del sur de Asia en contar con un acuerdo de asociación y cooperación moderno con la UE, sustituirá al marco de cooperación vigente desde 2001 una vez entre en vigor y permitirá ampliar la colaboración en ámbitos como el comercio, la inversión, la energía, el transporte, la agricultura o la migración, así como en áreas como la seguridad o las finanzas.

En la actualidad, la Unión Europea es el principal socio comercial de Bangladesh y el intercambio bilateral supera los 22.000 millones de euros, según datos del Ejecutivo comunitario.

Además, el país asiático se beneficia del régimen comercial europeo 'Todo menos armas', que permite el acceso sin aranceles ni cuotas a sus exportaciones, con la excepción de armas y munición.