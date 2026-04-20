Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la costa oriental

Las autoridades de Japón han emitido este lunes una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la escala abierta de Richter frente a la costa oriental del país asiático, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

La Agencia Meteorológica de Japón ha especificado que el seísmo ha tenido lugar en torno a las 16.55 horas (hora local) frente a las costas de Sanriku, al tiempo que ha señalado que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad.

Así, ha recalcado que la alerta de tsunami afecta a varias regiones del este y el noreste del país, con la posibilidad de que lleguen olas de hasta tres metros de altura a la costa de las prefecturas de Hokkaido e Iwate.