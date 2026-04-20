Forética aborda los requisitos para la elaboración e implantación de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo

El Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas, liderado por Forética y compuesto por 28 entidades públicas, encabezadas por Adif y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha celebrado la primera reunión de su novena edición, en la que se han abordado los requisitos necesarios para la elaboración e implantación de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST).

Como han dado a conocer, en el encuentro han profundizado tanto en las principales obligaciones de la nueva Ley de Movilidad Sostenible como en las oportunidades derivadas de los nuevos requisitos legales. Además del PMST, los trabajos de esta primera reunión se han centrado en la figura del gestor de movilidad y en la promoción de medidas de movilidad sostenible en los convenios colectivos.

Asimismo, contó con un taller empresarial orientado a introducir los pasos clave para la elaboración del PMST, con el apoyo de expertos de Bureau Veritas e INECO. También hubo un espacio para el intercambio entre las entidades participantes para identificar retos comunes y posibles soluciones en la implantación de estos planes.

A lo largo de este año, la actividad del Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas girará en torno a dos prioridades estratégicas para las empresas públicas.

Por un lado, analizará cómo implementar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST), profundizando tanto en las principales obligaciones de la nueva Ley de Movilidad Sostenible como en las oportunidades derivadas de los nuevos requisitos legales.

Por otro lado, abordará diferentes posibilidades para la compensación de emisiones reconocidas por el MITECO, intercambiando buenas prácticas entre empresas y entidades, con el objetivo de avanzar en la medición, reducción y compensación de la huella de carbono.

El Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas, liderado por Forética y encabezado por Adif y el ICO, está compuesto por 28 entidades públicas miembro: Aena, Aquavall, Barcelona Serveis Municipals, CESCE, Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), ENAIRE, Enresa, Grupo ENUSA, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Fundación Valenciaport, Grupo Tragsa, ICEX, INECO, INFORMA, ISDEFE, Grupo Mare, Mercasa, Metro de Madrid, Metroligero oeste, Navantia, Paradores, Autoridad Portuaria de Baleares, Renfe, SENASA y Grupo SEPI En el Grupo participa en calidad de miembro observador COFIDES.