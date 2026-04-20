El rapero D4vd se declara inocente del cargo de asesinato a una menor hispana en EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 20 abr (EFE).- El cantante D4vd se declaró este lunes inocente del cargo de asesinato en primer grado a una menor de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado el año pasado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a su nombre.

El cantante, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó esta mañana en una conferencia que el rapero ha sido acusado de asesinato y otros cargos que incluyen "las imputaciones más graves que se pueda presentar" en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood y desde entonces permanece en prisión sin derecho a fianza.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard. EFE

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