El OIEA afirma que el terremoto de magnitud 7,7 no ha tenido impacto en las centrales nucleares de Japón

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha afirmado este lunes que el terremoto de magnitud 7,7 en la escala abierta de Richter registrado en la costa oriental de Japón no ha causado impactos en las instalaciones nucleares del país asiático.

Así, ha indicado en redes sociales que el organismo ha sido notificado por las autoridades japonesas de que hasta el momento "no han tenido lugar anomalías" en las instalaciones nucleares situadas en las regiones afectadas por el terremoto y la posterior alerta de tsunami, ya retirada.

La Agencia Meteorológica de Japón ha especificado que el seísmo ha tenido lugar en torno a las 16.55 horas (hora local) frente a las costas de Sanriku, al tiempo que ha señalado que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad.

El organismo, que ha reiterado ya su alerta de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, ha emitido sin embargo una alerta por un potencial 'megaterremoto' que pueda tener lugar como parte de las réplicas al seísmo, después de que funcionarios citados por la cadena de televisión japonesa NHK apuntaran que existe un aumento de la probabilidad de un terremoto potencialmente devastador.