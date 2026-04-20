Egipto transmite al enviado de EE.UU la necesidad de una "desescalada" en Oriente Medio

El Cairo, 20 abr (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, transmitió este lunes al enviado de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, la necesidad de "desescalada" en Oriente Medio y de encontrar "soluciones políticas" en vez de militares, en medio de la tensión por la guerra de Irán.

Según un comunicado de la Presidencia egipcia, Al Sisi y Boulos se reunieron también en presencia del jefe de la Inteligencia de Egipto, Hassan Rashad, y con el ministro de Exteriores, Badr Abdelaty, para abordar diferentes asuntos regionales.

La visita de Boulos se produce en un momento en el que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, está viajando a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones sobre la guerra con Irán, pese a que Teherán no planea participar, de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump.

En este sentido, Al Sisi "elogió los esfuerzos" de Trump para "lograr un alto el fuego en el Líbano", que entró en vigor la medianoche del jueves con una duración de diez días y que se espera que sirva para negociar una solución a largo plazo más detallada para detener los ataques de Israel.

Tras el anuncio de tregua, el líder el grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, alertó el sábado de que su formación responderá si Israel viola el alto el fuego en vigor y aseguró que está dispuesto a colaborar con el Estado libanés en una iniciativa que priorice restablecer la "soberanía" nacional.

Según la Presidencia egipcia, Al Sisi y Boulos también abordaron los esfuerzos para detener la guerra en Sudán, donde Egipto y Estados Unidos forman parte de un mecanismo denominado el 'Cuarteto', integrado también por Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí, para dar el pistoletazo de salida a una "vía política que lleve a una solución pacífica y sostenible de la crisis". EFE