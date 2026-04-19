Mavi Doñate, sobre su libro 'Cuéntame el olvido': "Hay hambre de saber nuestra historia"

Catalina Guerrero

París, 19 abr (EFE).- "Creo que hay un hambre y una necesidad de saber nuestra historia", afirma a EFE la corresponsal de TVE en París, Mavi Doñate, para explicar el germen de 'Cuéntame el olvido', un libro en el que ahonda en el silencio que durante décadas sepultó los traumas de los derrotados en la guerra civil española a partir de la historia de su abuelo materno, encarcelado por el franquismo.

"Creo que ya tenemos una madurez democrática suficiente para mirar al pasado", dice Doñate, "porque conocer nuestra historia no es abrir heridas sin más: es evitar que se repitan", en una reivindicación de la memoria como herramienta de comprensión colectiva que despliega en una obra que estará firmando el próximo día 23 en la Feria del Libro de Zaragoza, su ciudad.

La semilla del proyecto se remonta a mediados de los años noventa, cuando su abuela le entregó un cuaderno de tapas marrones fechado en 1980. "Era en realidad unas memorias que mi abuelo escribe sobre sus años en la cárcel, del año 37 al año 42", explica.

Aquel testimonio relataba cómo fue acusado por ocho vecinos de su propio pueblo, detenido tras intentar huir y sometido a un proceso en el que el fiscal llegó a pedir la pena de muerte. Finalmente, fue condenado a 30 años de prisión, reducidos a "cuatro años y dos meses" tras la ley de Amnistía de 1941.

"Es una radiografía de lo que eran las cárceles franquistas", en las que "la vida humana no servía para nada: miserias, hambres, enfermedades, fusilamientos, malos tratos, violencia ... pura supervivencia", resume Doñate.

Pese a haber tenido ese diario durante años, la autora reconoce que no fue hasta su llegada a París cuando decidió enfrentarse a su contenido y fue consciente "del horror que cuenta".

Ese descubrimiento coincidió con su trabajo periodístico junto a descendientes de exiliados españoles, lo que le llevó a una hacerse, entre otras, una pregunta clave: "¿Cómo les ha llegado esta historia a los descendientes de los acusadores?". Algunos, dice, se han enterado por el libro y le han dado las gracias por escribirlo.

Durante la investigación, también encontró reticencias, ya que hubo quien le dijo: "¿Para qué remover esto?". Aun así, la acogida general ha sido positiva y destaca, con su casi eterna sonrisa: "¡Me han ofrecido ser pregonera de las fiestas del pueblo!".

Para muchos abuelos la guerra no terminó en 1939

Doñate subraya que la historia de su abuelo "no es única". "Hay muchos abuelos así, para los que la guerra civil no acabó en 1939", señala.

Y de hecho, asegura que el libro publicado por Plaza y Janes ha abierto la puerta a nuevas historias. "Recibo muchos mensajes de gente que quiere contar la suya", dice, aunque admite que sería inabarcable: "No daríamos abasto. Es la historia de la mitad de España".

"Durante 40 años tuvieron que callarse porque solo había un relato, el de los vencedores", constata.

Ese silencio, añade, pudo tener una función en la Transición, pero hoy plantea interrogantes: "¿Hasta qué punto ese silencio ahora es más perjudicial que beneficioso?". "Hace 50 años que murió Franco. ¿Es necesario seguir guardando ese silencio?", se pregunta.

En su opinión, sigue existiendo además un déficit en la enseñanza, ya que un alumno de periodismo le decía recientemente que "se sigue dando más el Renacimiento o el siglo XIX que el convulso siglo XX".

La escritora también apunta a factores íntimos en ese olvido colectivo porque "cuando hay un trauma es muy difícil hablarlo", explica: "Mi abuelo escribe para no olvidar y para sanarse, pero trasladar eso a los nietos era complicado".

A ello se sumó el contexto de los años 80 y 90, en el que la sociedad estaba volcada "en el progreso del país, en mirar hacia adelante".

En 'Cuéntame el olvido', Doñate reflexiona también sobre el peso cultural y social de la posguerra, incluso hasta en el lenguaje heredado. "La palabra 'rojo' todavía se usa de forma peyorativa", apunta, recordando cómo en los documentos oficiales que consultó sobre el juicio sumarísimo a su abuelo "todo estaba metido en el mismo paquete: comunista, socialista, republicano".

Sobre cómo habría reaccionado su abuelo ante el libro, Doñate imagina sentimientos encontrados de "mezcla de orgullo y pudor". "Perdonó a sus acusadores, pero vivía con una autoprotección constante", explica, subrayando que el trauma "siempre estuvo ahí". EFE

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