Los jugadores de la Real regresan este domingo con la Copa y el lunes será el recibimiento en Donostia

Los jugadores de la Real Sociedad regresan este domingo a casa con la Copa del Rey que este sábado ganaron en La Cartuja de Sevilla al imponerse al Atlético de Madrid, mientras que el recibimiento oficial en Donostia-San Sebastián será este lunes, a las 19.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra.

El equipo txuri-urdin vuelve de la ciudad hispalense a Zubieta, en la capital guipuzcoana, sobre las 14.00 horas, donde miles de aficionados le darán la bienvenida y festejarán con los jugadores la victoria copera.

Este lunes los guipuzcoanos se echarán a las calles para celebrar la victoria de la cuarta Copa de los txuri-urdin y se espera que la marea blanquiazul desborde las calles de San Sebastián.

Desde las 15.00 horas y hasta que finalice la recepción oficial, se prevé que la comitiva de la Real parta del estadio de Anoeta, y recorra la Avenida de Madrid, Pío XII, Sancho el Sabio, Plaza Centenario, Calle Urbieta, Avenida de la Libertad, Calle Okendo y Boulevard, hasta llegar al Ayuntamiento.