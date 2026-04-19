La tenista española Paula Badosa trabaja "cada día" para llegar a su "mejor versión"

Madrid, 19 abr (EFE).- La española Paula Badosa, 106 del ránking WTA, declaró que llega a Madrid en "un momento difícil", aunque con la ilusión por jugar un torneo que la "gusta mucho", y admitió que cada día va "sumando ese uno por ciento para llegar" a su mejor versión como tenista.

Badosa, de 28 años, tratará de recuperar puntos en Madrid en el circuito femenino tras sufrir dos reveses seguidos en los torneos de Linz y Stuttgart, en los que dijo adiós en primera ronda.

"Emocionalmente han sido partidos duros. El nivel está siendo cada vez mejor, pero los partidos no están cayendo de mi parte; por eso voy con sabor agridulce, aunque me gusta ver la parte positiva y es que de lesiones me siento bien", dijo Badosa, en una entrevista difundida por Iberdrola.

"Tener continuidad jugando es muy positivo porque es algo que no sentía. Soy una persona que se intenta agarrar a lo positivo y eso es lo mejor de todo. Ahora el siguiente paso es gestionar mejor los momentos de tensión, saber cerrar los partidos y controlar los pensamientos, es lo que me queda pendiente para el siguiente paso. Lo he vivido en el pasado y sé encontrar la solución aunque ahora sea difícil", manifestó.

Para Badosa, que se considera "consistente y constante", recuperar esos dos aspectos es lo que "más está costando" en los partidos.

"Cada día voy sumando ese 1 % para llegar a mi mejor versión", apuntó la tenista española, que desde el martes competirá con una invitación en el Mutua Madrid Open, torneo que se disputa en la capital española del 20 de abril al 3 de mayo.

"Significa mucho este torneo. Me gusta participar y jugar aquí con toda la gente que me apoya. Es un momento difícil para mi y tener el apoyo del público será importante. Ojalá pueda dar mi mejor versión aunque sé que será difícil. Tener el apoyo de la gente de casa te da un punto extra", confesó. EFE