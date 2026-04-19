La incidencia de los accidentes laborales en los trabajadores fijos discontinuos se dispara un 37% desde 2019

El índice de incidencia de los accidentes laborales con baja en jornada, que mide el número de siniestros por cada 100.000 trabajadores, se dispararon un 37% entre los trabajadores fijos discontinuos desde 2019 a 2025 y un 17,5% desde el año 2022, con la entrada en vigor de la reforma laboral.

Así lo refleja un informe de CCOO, en el que se señala que la reforma laboral impactó de inmediato en los datos de accidentes laborales de 2022, mostrando un índice de incidencia similar al de 2019 en el caso de los contratos temporales, pero superior en el caso de los indefinidos debido al incremento en un 16,3% de la tasa de incidencia de la siniestralidad entre los fijos discontinuos.

"En 2022 se empezó a apreciar una transferencia de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de los temporales a los indefinidos y de una manera más acentuada en el caso de los fijos discontinuos. En los años posteriores se ha intensificado el proceso que ya apuntaba en 2022, de forma que en 2025 la diferencia de las incidencias entre el conjunto de los contratos indefinidos y temporales se ha reducido notablemente", sostiene el informe.

En 2025 se registraron 5.412 accidentes con baja en jornada por cada 100.000 trabajadores fijos discontinuos, frente a los 4.604 de 2022 y los 3.959 de 2019. En el total de los trabajadores con contratos indefinidos (a tiempo completo, a tiempo parcial y fijos discontinuos), el índice de incidencia fue de 2.941 en 2025, mientras que entre los temporales se situó en 3.661 siniestros por cada 100.000 trabajadores.

Mientras que el índice de incidencia de los contratos temporales se desplomó un 22% en 2025 respecto a 2019, el de los indefinidos mostró un repunte del 2%, atribuible exclusivamente a la subida en un 37% de la incidencia en este periodo de los fijos discontinuos, pues entre los indefinidos a tiempo parcial disminuyó un 12% y la de los indefinidos a tiempo completo se mantuvo estable.

CCOO explica en su informe que en estos años se ha producido un aumento muy importante de los asalariados, casi 2,3 millones más de media, lo que ha elevado el denominador utilizado para el cálculo de los índices de incidencia de accidentes de trabajo.

DRÁSTICA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD CON LA REFORMA LABORAL

Pero además, como consecuencia de la reforma laboral, se ha reducido drásticamente la temporalidad en este periodo. En 2019, el 26% de los asalariados tenían un contrato temporal, mientras que en 2022, el mismo año de entrada en vigor de la reforma laboral, este porcentaje se redujo hasta el 21% y al finalizar 2025 alcanzó mínimos del 15%.

"Estamos ante una caída de 11 puntos en un periodo muy corto de tiempo que inevitablemente incide en la reducción de los índices de incidencia de los accidentes de trabajo con baja en jornada, porque la temporalidad es una de las dimensiones de la precariedad que impacta con mayor gravedad en la siniestralidad", apunta el sindicato que lidera Unai Sordo.

Además, CCOO sostiene que el fenómeno de transferencia de la incidencia de los contratos temporales a los indefinidos que empezó a observarse en 2022 se ha ido atenuando desde entonces como consecuencia de la caída en el número de conversiones de contratos temporales a fijos.

Aunque la incidencia entre los fijos discontinuos ha crecido un 37% entre 2019 y 2025, la organización sindical subraya que aquí hay que tener en cuenta que los fijos discontinuos son un volumen "muy pequeño" de la población asalariada, pues representan sólo un 4% del total, frente al 72% de los fijos a tiempo completo, la modalidad de contratación más habitual en España.

Los contratos temporales, que CCOO sitúa como el origen de esa transferencia de la incidencia de la siniestralidad, siguen siendo más numerosos, el 15% de total, a pesar de haber reducido su peso entre los asalariados en 11 puntos entre 2019 y 2025.

Durante ese periodo de tiempo, la incidencia de los accidentes laborales con baja en jornada entre los temporales se redujo 22 puntos, lo que evidencia, para CCOO, "que la incidencia procedente de los temporales que han absorbido los fijos discontinuos es mínima" y que para encontrar los motivos de esa reducción hay que fijarse en otros elementos.

Junto a la reducción de la temporalidad, también ha disminuido la rotación de los contratos. Mientras que en 2019 se firmaban en España más de 22,5 millones de contratos, en 2025 se suscribieron 15,6 millones.

Esto supone que ahora se firman cerca de 7 millones menos de contratos para mantener una población asalariada que ha aumentado en más de 2.265.000 personas o dicho de otro modo, en 2019 se necesitaban firmar 1,4 contratos al año por cada persona asalariada, mientras que en 2025 sólo se necesitan 0,8 contratos por asalariado, lo que traduce en una disminución de la rotación de contratos y un aumento en la estabilidad en el empleo.

Así, CCOO considera que la mejor calidad del empleo (con más contratos fijos y menor rotación) explica en parte la caída del número de accidentes laborales en España en los últimos años. Otra parte se explica por la composición del empleo, que ha crecido más en aquellas actividades con menor incidencia de la siniestralidad laboral.