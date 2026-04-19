Kiev reivindica un ataque sobre una fábrica rusa de drones en la región de Rostov

Berlín, 19 abr (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este domingo de un ataque contra un complejo industrial militar de Rusia que causó un incendio en las instalaciones de la fábrica de sistemas militares Atlant Aero, en la región rusa de Rostov.

"Se ha atacado la empresa del complejo industrial de defensa del enemigo Atlant Aero" y "como resultado, se produjo un incendio en el recinto de la instalación", indicó en su cuenta de Facebook el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Las instalaciones atacadas se encuentran en la ciudad de Taganrog, en la región del suroeste ruso de Rostov, a unos 70 kilómetros del territorio ocupado por Rusia en el este de Ucrania.

Según el parte militar, Atlant Aero desarrolla el "ciclo completo de diseño, fabricación y pruebas" de drones modelo Molniya y Orion.

"Este último pesa alrededor de una tonelada y es capaz de transportar hasta 250 kilogramos de carga útil, que puede incluir sistemas de fotografía aérea, módulos de reconocimiento radioeléctrico, sistemas optoelectrónicos, bombas aéreas guiadas KAB-20, misiles X-50 y X-UAV, entre otros", destacó la nota castrense.

"El ataque a esta empresa reducirá la capacidad del enemigo para fabricar drones y debilitará las posibilidades del agresor ruso de lanzar ataques", abundó el mensaje del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. EFE