Trump mantiene un "excelente" diálogo con Irán y critica el cierre iraní de Ormuz como un "chantaje" fallido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que todavía mantiene "excelentes conversaciones" con Irán a pesar de la incertidumbre abierta este fin de semana, el último que le queda al alto el fuego firmado el 8 de abril y que expira el próximo miércoles, en un día que Irán ha decidido volver a imponer restricciones en el estrecho de Ormuz por el bloqueo adicional a la zona impuesto por Trump, que ha acusado a Teherán de intentar un "chantaje fallido".

"Ahora mismo mantenemos conversaciones excelentes que están yendo muy bien", ha asegurado Trump este sábado en el Despacho Oval antes de reprochar a los iraníes que "se han puesto un poco gallitos" como "llevan haciendo desde hace 47 años", con la Revolución Islámica del 79.

Trump ha repetido que Irán se ha quedado "sin Ejército, sin Fuerza Aérea, sin líderes y sin nada" antes de lamentar que "han intentado volver a cerrar el estrecho" pero "no tienen nada con lo que chantajear" a Estados Unidos.

"Muchos de los petroleros se están dirigiendo en su lugar a Texas, y en Louisiana también se están acostumbrando a ver esos barcos. Nos ha salido bastante bien la jugada", ha añadido Trump antes de asegurar que tendrá más información al respecto de la situación "a lo largo del día".

Trump está pendiente de los resultados de una nueva visita de su delegación a Islamabad para intentar preparar, quizás el lunes, según el mandatario, una nueva reunión con las autoridades iraníes, que de momento se han negado a dar una respuesta tras acusar a EEUU de violar el alto el fuego en vigor al mantener su bloqueo.