El ex primer ministro palestino Shtayyeh pide unión progresista frente a la "colonización israelí"

El primer ministro de Palestina entre 2019 y 2024, Mohamed Shtayyeh, ha pedido este sábado unidad y movilización de las fuerzas progresistas del mundo para combatir la "colonización israelí-sionista" en Palestina.

"Todos sabemos que el régimen del apartheid se derrumbó gracias a la unidad de quienes aman la paz y la justicia. Fue porque estábamos unidos, de la misma manera que ustedes están unidos bajo un mismo techo en España y Barcelona", ha dicho en su intervención en la segunda jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat.

Shtayyeh ha afirmado que el Ejército de Israel está destruyendo ciudades, pueblos y campos de refugiados, pero que no podrá destruir la voluntad de los palestinos, y que para eso se necesita unidad progresista: "Juntos debemos lograr que la colonización de Palestina también sea una realidad en los libros de historia".

Ha agradecido el papel de los líderes de la GPM, y en concreto el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en nombre de "los 72.000 palestinos inocentes que han perdido la vida, de los 150.000 palestinos heridos y de los 251.000 propietarios cuyas casas fueron destruidas en Gaza y Cisjordania".

Ha dicho que es uno de los momentos más oscuros pero que son estos momentos los que preceden al amanecer, y ha ironizado con que hay una única cosa que lamenta: "Que el Primer Ministro del Estado de Israel no haya sido invitado para ver que el mundo entero está en su contra, que el mundo entero está con Palestina".

La intervención de Shtayyeh, precedida y sucedida por gritos como 'Boycott Israel!' ('¡Boicot a Israel!') o 'Free Palestine!' ('¡Palestina Libre!), ha sido una de las más aplaudidas y vitoreadas hasta el momento en la cumbre.