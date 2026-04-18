Sánchez afirma que el tiempo de la derecha se acaba y en Barcelona empieza una nueva era

Barcelona, 18 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español y líder socialista, Pedro Sánchez, afirmó este sábado que el tiempo de la derecha y los ultras se acaba y con el foro progresista que se ha celebrado este fin de semana en Barcelona empieza una nueva era en la que "la vergüenza cambia de bando".

Así se expresó Sánchez en la clausura del foro Global Progressive Mobilisation, que ha reunido en Barcelona a más de 3.000 personas representantes de partidos, sindicatos y otras organizaciones progresistas y en el que han defendido las políticas que les representan como la vía adecuada frente al auge del autoritarismo.

En esa idea ha abundado el jefe del Ejecutivo y también presidente de la Internacional Socialista en un encendido discurso de cierre de este evento en el que aseguró que la derecha y la ultraderecha generan ruido y gritan no porque estén ganando, sino "porque saben que su tiempo se acaba".

"La derecha no lidera, languidece (...) Hoy, en Barcelona, el 18 de abril de 2026, la vergüenza cambia de bando", apostilló antes de garantizar que, frente a ella, los progresistas van a traer al mundo una nueva era. EFE

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