Junts confirma su rechazo al decreto de la prórroga de alquileres de Sumar: "No van a tener nuestro voto"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha confirmado que su partido votará en contra del decreto ley con la prórroga de alquileres impulsado por Sumar y ha descartado cualquier tipo de negociación con el socio minoritario del Ejecutivo para intentar llegar a un acuerdo.

Sumar venía mostrándose optimista con la posibilidad de llegar a un acuerdo y conseguir que los posconvergentes apoyasen el decreto y este se convalidase el próximo 28 de abril en el Congreso, pues PP y Vox ya han mostrado su rechazo y el Gobierno necesita sí o sí a la formación de Nogueras para convalidar la norma. De hecho, la portavoz adjunta de los plurinacionales y dirigente de En Comú, Aina Vidal, dijo que había "agua en la piscina" para intentar llegar a un acuerdo.

Sin embargo, Nogueras se ha mostrado tajante: "No hay ni piscina", ha dicho en declaraciones a 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press. Y precisamente el líder de los independentistas, Carles Puigdemont, afirmó el viernes que rompía toda relación con Sumar tras decir la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que Junts es un partido "clasista" y "racista".

"SUMAR HACE MAL LAS LEYES"

En este escenario, la portavoz de Junts ha criticado que las propuestas legislativas de Sumar son leyes que jurídicamente "están muy mal hechas" y "con muy poco rigor". "Yo creo que la gente se merece, y además teniendo tantos asesores como tienen ellos, que seamos capaces de hacer leyes como mínimo que sean rigurosas y que cumplan estándares jurídicos", ha apostillado.

A renglón seguido, la diputada ha criticado que Sumar impulsó ese decreto sin tener mayoría en el Parlamento para aprobarlo y sin llegar a ningún tipo de consenso, por lo que ha zanjado: "No va a tener nuestro voto, lo hemos dicho el primer día y lo sabían ellos también yo creo antes de aprobarlo".

Con este panorama, Nogueras considera que el socio minoritario del Gobierno se está aprovechando de un tema "grave" como es la crisis de la vivienda y la están utilizando políticamente sin tener "ninguna gana" de resolver el problema y buscando "polarizar".

La portavoz ha incidido en que la oferta de alquiler en Barcelona se ha reducido en un 90% "desde que se aprobó la Ley de Vivienda" y ha recordado que Junts presentó en el Congreso una proposición no de ley con deducciones fiscales para los gastos de alquiler o hipoteca, que entiende que son medidas que pueden ayudar a revertir la situación de la vivienda.