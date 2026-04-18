Hiba Abouk disfruta del tenis y reacciona a la nueva etapa de su amigo Jon Kortajarena como padre

Hiba Abouk ha disfrutado de una jornada de tenis en el Barcelona Open Banc Sabadell - 73è Trofeu Conde de Godó 2026 mientras una de las noticias del momento en su círculo cercano es la reciente paternidad de su gran amigo Jon Kortajarena. El modelo bilbaíno ha cumplido este año su sueño de ser padre: la periodista Marta Riesco y la revista ¡Hola! han confirmado que ha sido visto paseando por las calles de su ciudad con un carrito de bebé, iniciando así una nueva etapa personal que está viviendo con máxima discreción y compartiendo solo con su entorno más íntimo.

Desde el torneo, la actriz se mostró relajada y sonriente, pero muy prudente cuando la prensa le preguntó precisamente por ese tema. Abouk dejó claro que prefiere no ser ella quien aporte detalles sobre la vida privada del modelo y evitó comentar nada sobre cómo está viviendo él estos primeros meses como padre.

En concreto, la intérprete no quiso desvelar si ya ha tenido ocasión de conocer al bebé, ni tampoco aclarar el gran misterio que rodea a esta paternidad: el sexo del pequeño. Mientras algunos apuntan a que podría tratarse de una niña, ni Kortajarena ni su entorno han confirmado nada y ella optó por mantener esa misma línea de silencio, limitándose a despedirse con educación ante la insistencia de los reporteros.

El flamante padre, por su parte, continúa instalado en Bilbao, donde ha sido fotografiado paseando con el carrito y volcado en esta nueva etapa que, según su entorno, le ha llenado de felicidad. A sus 40 años, el modelo internacional ha decidido proteger al máximo la identidad del bebé, sin mostrar imágenes en redes sociales y reforzando esa barrera entre su faceta pública, ligada a campañas y pasarelas, y su vida más personal, que ahora pasa por su hijo y por ese reducido círculo de amigos del que forma parte Hiba.