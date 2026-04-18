Detenida por quedarse varias llaves de coches de un taller porque el encargado le debía dinero de una multa

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por quedarse varias llaves de coches que estaban en un taller y amenazar con no devolverlas si no le abonaban una multa que le habían puesto mientras su coche estaba siendo reparado.

Según han informado en nota de prensa, el pasado martes el encargado de un taller mecánico alertó al 091 de que una mujer se había llevado varias llaves de vehículos.

A la llegada de los agentes, el encargo explicó que la mujer, de origen español, se había presentado en el negocio y que les dijo que se quedaría las llaves hasta que no pagaran una multa que al parecer le habían puesto a su coche mientras lo tuvo aparcado para unas reparaciones.

"Si no me abonas el dinero de la multa no te devuelvo las llaves", había dicho la mujer al encargado.

Mientras tanto, la mujer fue vista en las inmediaciones e interceptada, momento en que reconoció los hechos y entregó algunas llaves, pero insistiendo en que el dueño del taller le debía dinero.

El resto de llaves, aseguró, las tenía en su casa, a donde acudieron para que devolverlas. Al mismo tiempo, otra patrulla mantuvo contacto con el encargado del taller, que explicó que las seis llaves sustraídas arrojaban un valor de más de 1.000 euros.