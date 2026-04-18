Australia y Japón formalizan un pacto para construir fragatas para la Armada australiana

Sídney (Australia), 18 abr (EFE).- Los ministros de Defensa de Australia y Japón, Richard Marles y Shinjiro Koizumi, formalizaron este sábado durante una reunión en Melbourne un acuerdo para el desarrollo de una nueva flota de fragatas de diseño nipón para la Armada australiana.

Las embarcaciones serán construida por Mitsubishi Heavy Industries a partir de una versión "modernizada" de la fragata japonesa Mogami, y la primera unidad está prevista que sea entregada a Australia en 2029, según un comunicado del Ministerio de Defensa del país oceánico.

El ministro de Industria de Defensa australiano, Pat Conroy, aseguró que se trata de "la adquisición más rápida de la Marina Real Australiana en tiempos de paz" y destacó la "estrecha colaboración" entre socios industriales de ambos países para que la incorporación de "una de las fragatas de uso general más avanzadas del mundo".

Las naves tendrán un alcance de hasta 10.000 millas náuticas, estarán equipadas con misiles tierra-aire y antibuque, contarán con una tripulación de 92 efectivos y podrán operar el helicóptero de combate MH-60R Seahawk, según el comunicado del Gobierno australiano.

El anuncio llega unas dos semanas después de que Tokio y Camberra advirtieran del riesgo de que se produzca un vacío de seguridad en la región del Infopacífico, en un contexto marcado por la atención de la comunidad internacional centrada en Oriente Medio, debido al conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El acuerdo alcanzado este sábado entre las partes se enmarca en el plan del Ejecutivo del primer ministro australiano, Anthony Albanese, para duplicar la flota de buques de combate de superficie de la Armada, con una inversión prevista de hasta 20.000 millones de dólares australianos (unos 13.000 millones de dólares estadounidenses) durante la próxima década.

El pacto quedó formalizado con la firma del denominado "Memorando Mogami" por parte de Marles y Koizumi, quienes ya se reunieron a comienzos de abril en Tokio. Entonces, el ministro nipón defendió que la cooperación entre las dos naciones debe funcionar como "una potente capacidad de disuasión en la región".

La adquisición por parte de la Armada australiana de nuevas fragatas "contribuirá a la seguridad de nuestras rutas comerciales marítimas y accesos al norte, como parte de una flota de combate de superficie más grande y letal", indicó hoy Marles, que a principios de abril sostuvo que Japón es el país con el que Australia tiene "la alineación estratégica más estrecha". EFE