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Adif defiende que tiene en Barcelona el "mejor" software del mercado aunque no hay plan B si este cae

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El software de Siemens usado en el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de Barcelona es puntero y "no hay en el mercado nada mejor" que pueda ofrecer esta tecnología, aunque no existe un plan B para otra caída de dicho software, como pasó a finales de enero, han asegurado fuentes de Adif.

También ha explicado que están trabajando en sistemas para que, en caso de que vuelva a ocurrir, el tráfico no se vea afectado, aunque esto "no tiene un retorno inmediato".

Además, aseguran que la red, que mueve unos 1.200 trenes cada día laborable en Catalunya, se actualiza constantemente a nivel tecnológico, pero que la inteligencia artificial "aún no ha llegado".

También aseguran que si los servidores del propio equipamiento caen, y no el del proveedor, hay un equipo de apoyo preparado para entrar automáticamente en servicio en la estación de Sants, donde se movilizarían los operarios.

Mientras tanto, el I+D de Adif está desarrollando sistemas para detectar desprendimientos, ya que ahora pueden ver enseguida si le falta alimentación a la catenaria, por ejemplo, ya que afecta al suministro eléctrico de forma directa, aunque no detectan cuando un árbol o una roca cae a la vía y no rompe el sistema.

114 ESTACIONES Y 14 BANDAS DE CTC

Las mismas fuentes han explicado que el CRC de Barcelona, situado en la Estació de França, funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, con más de 20 profesionales por turno que se encargan de la gestión y regularización del tráfico en tiempo real de 114 estaciones y 14 bandas de CTC (Control de Tráfico Centralizado), un sistema que garantiza que solo un tren ocupe el trayecto entre dos estaciones al mismo tiempo.

Respecto a la situación provocada por el temporal Harry en la red de trenes, Adif ha asegurado que fue "inédita" y han explicado que desde los incidentes de enero se ha incrementado la plantilla del CRC.

En Barcelona hay cuatro operadores de viajes, que son Rodalies de Catalunya, Renfe Viajeros, Alsa y FGC, mientras que existen 21 operadores a nivel de mercancías, ya que el tráfico de viajeros se liberalizó en 2020 y el de mercancías en 2005.

La Subdirección de Circulación Noreste, de la que forma parte Catalunya, gestiona 1.938 kilómetros de red y el CRC de Barcelona se encarga de 900 kilómetros de estos.

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