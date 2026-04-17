Zelenski confía en reforzar la Fuerza Aérea ucraniana con cazas suecos una vez se desbloquee la ayuda de la UE

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que "tan pronto como se desbloquee el paquete de ayuda europeo" para su país, la Fuerza Aérea ucraniana podrá contar con nuevos cazas suecos Gripen, unas declaraciones que ha emitido con motivo de la visita a Kiev el rey Carlos Gustavo de Suecia.

"Tenemos mucha cooperación con Suecia y estamos listos para expandir nuestra fuerza aérea gracias al Gripen", ha expresado Zelenski en redes sociales, en un mensaje en el que ha agradecido a otros socios europeos su respaldo para evitar que Ucrania se debilite, en un momento en el que el foco está puesto en Irán.

"Debido a la guerra en Irán, existen riesgos al suministro de armas a Ucrania. Agradecemos a todos los socios que están dispuestos a ayudar y a buscar soluciones. Alemania, Noruega, Italia y Países Bajos nos visitaron esta semana para esto, para que en primavera y verano pudiéramos mantener la estabilidad", ha destacado.

"Que Rusia no se viera tentada a pensar que se podría beneficiar en la guerra del aumento de los precios del petróleo y de la inestabilidad mundial", ha advertido, explicando que parte de las conversaciones de este viernes en Suecia han versado sobre defensa aérea y cómo desarrollar su propia industria.

"La prioridad es la protección contra misiles y proyectiles balísticos", ha dicho. Esta industria armamentística es uno de los puntos clave que Ucrania quiere establecer como parte de las garantías de seguridad de un eventual acuerdo de paz con Rusia. "Esta es una tarea estratégica crucial para Ucrania, una tarea real que garantizará su protección durante décadas", ha afirmado.