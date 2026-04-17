Red Bull realiza cambios en su departamento técnico para "reforzar su enfoque en rendimiento e innovación"

La escudería de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing anunció este viernes cambios en su departamento técnico para "reforzar su enfoque en el rendimiento y la innovación", como el nombramiento de Ben Waterhouse como ingeniero jefe de Rendimiento y Diseño o la incorporación a partir del 1 de julio de Andrea Landi como jefe de Rendimiento, bajo las órdenes del anterior.

"Oracle Red Bull Racing se complace en anunciar una serie de cambios organizativos dentro de su departamento técnico, destinados a reforzar su enfoque en el rendimiento y la innovación", expresó el equipo en un comunicado.

Así, y con efecto inmediato, Ben Waterhouse amplía su liderazgo en la estructura como ingeniero jefe de Rendimiento y Diseño, con "responsabilidad general sobre el diseño y el rendimiento del vehículo", reportando directamente al director técnico, Pierre Wache.

El ingeniero británico se incorporó a Red Bull procedente de BMW-Sauber en 2014, primero como subdirector técnico en Scuderia Toro Rosso y, desde 2017, como jefe de ingeniería de rendimiento en Oracle Red Bull Racing. "Esta evolución refuerza la integración entre estas áreas y acelerará el desarrollo de soluciones competitivas y de alto rendimiento", resaltó el comunicado.

Además, a partir del 1 de julio, Andrea Landi se incorporará como jefe de Rendimiento, bajo las órdenes de Waterhouse. El italiano ya fue subdirector de Rendimiento en Ferrari y subdirector técnico en VCARB, filial de Red Bull.

"Estos cambios respaldan las ambiciones técnicas a largo plazo del equipo y reflejan su continuo enfoque en el desarrollo del talento interno, al tiempo que atraen a los mejores expertos de todo el mundo del automovilismo", concluyó la nota de prensa.