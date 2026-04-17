Rafael Louzán: "La cordialidad del fútbol español es lo más importante, es lo que debemos transmitir"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha afirmado que "la cordialidad del fútbol español es lo más importante" y que es lo que se debe "transmitir" de cara a la final de la Copa del Rey Mapfre, que se disputará este sábado en el Estadio de La Cartuja entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

"Aquí vamos cubriendo etapas cada año. Ahora da gusto estar en compañía de Jokin [Aperribay] y de Enrique [Cerezo], y de dos grandes clubes del fútbol español. Y si fuera el Madrid, estaríamos también encantados", aludió Louzán este viernes a la polémica por la final del 2025 entre FC Barcelona y Real Madrid con quejas de los madridistas.

"Ya sabéis lo que pasó el año pasado. Espero que fuera algo para que no se vuelva a repetir porque creo que la cordialidad del fútbol español es lo más importante, es lo que debemos transmitir. Creo que hay muy buen ambiente y por lo tanto que disfrutemos de verdad todos. Y vamos a pasar una velada muy bonita aquí", añadió el presidente de la RFEF.

En la víspera de la final entre colchoneros y 'txuri-urdines', Louzán atendió a periodistas en el Real Alcázar de Sevilla. "Daros las gracias de corazón por la cobertura que le estáis dando a este gran evento. Mañana es la gran noche del fútbol español, es la noche más importante de la temporada porque se celebra la 123 edición de la Copa. Además aquí en Sevilla, es la decimoprimera en esta maravillosa ciudad", subrayó.

"Creo que todo está a punto y tengo que agradecer especialmente a los trabajadores que están haciendo un esfuerzo enorme, de la Federación Española de Fútbol, porque ayer hubo un partido en La Cartuja y mañana tenemos otro gran partido en La Cartuja. Hay que preparar todo, he estado este mediodía allí y están haciendo lo posible para que todo esté a punto", insistió el máximo mandatario de la RFEF en sus declaraciones.

También agradeció "a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se han volcado" en esta cita. "Ver las calles con gente de la Real y del Atlético de Madrid es una satisfacción. Que todo salga realmente muy bien mañana y que gane el mejor", concluyó Louzán su charla de prensa.