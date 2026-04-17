María Corina Machado reivindica el "reto" del voto en las urnas para que la "soberanía popular se haga respetar"

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha reivindicado el "reto" que supone tras la "extracción de (Nicolás) Maduro el voto en las urnas para que "la soberanía popular se haga respetar".

Lo ha defendido desde la madrileña Casa de la Villa, donde el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, le ha hecho entrega de la Llave de Oro de la ciudad.

En un emotivo discurso, en el que ha tenido que parar un par de veces sus palabras ante los vítores de venezolanos apostados en la Plaza de la Villa --donde se ha instalado una pantalla en la que se ha retransmitido el acto institucional--, María Corina Machado ha agradecido a Madrid el reconocimiento y en especial al alcalde, a quien ha felicitado tanto por ser hoy su cumpleaños como por la semifinal de la Champions League para el Atlético de Madrid, conocedora del corazón 'colchonero' del primer edil.

Para ella el de hoy es "un día inolvidable" porque lleva recibiendo muestras constantes de afecto del pueblo español hacia el venezolano tras "27 años frente a una tiranía brutal, que encontró en Venezuela condiciones únicas para apropiarse de unos enormes recursos para promover una visión totalitaria que sometiera a una sociedad para siempre".

"EL SILENCIO ES VENCIDO POR LA CONVICCIÓN"

"Confluyeron fuerzas extracontinentales y encontraron en Venezuela recursos extraordinarios, recursos naturales, infraestructura y una ubicación geográfica única. Era indiscutiblemente un tesoro para quienes querían promover el mal y socavar las bases de nuestras democracias liberales. Contaron con enormes complicidades de múltiples países y sectores pero no contaron con la fuerza de un pueblo decidido a ser libre", ha exclamado para alabar la fuerza de la expresión de un pueblo, "cuando el silencio es vencido por la convicción".

Machado ha defendido que la Llave hoy recibida es "un honor que reafirma la unión entre dos pueblos que han enfrentado tiranías, los retos de poder avanzar por los valores que definen la dignidad humana, la libertad y la justicia".

"En enero del 2023 Venezuela lucía sin futuro, el mundo entero nos veía casi que con tristeza porque parecía imposible revertir la consolidación de una tiranía feroz. Fuimos al encuentro de un país, fuimos derribando una a una las barreras que esta tiranía había construido para dividirnos por raza, por religión, por regiones, por posiciones políticas o sociales, por lo que estábamos adentro y los que habían tenido que huir. Unimos un país alrededor de nuestra fe por la dignidad humana, la justicia, la responsabilidad individual, pero sobre todo por un anhelo del regreso de nuestros hijos a casa", ha reivindicado.

Fue un movimiento que "salió de las entrañas de Venezuela cuando todos decían que era imposible". "No solamente unimos un país, sino que enfrentamos a la tiranía y la derrotamos. En menos de 48 horas, con aquellas famosas actas en mano, le demostramos al mundo lo que fuimos capaces de hacer los venezolanos", ha subrayado la líder opositora.

La "enorme victoria" de la oposición a Maduro "dio la legitimidad" a la "extracción de Maduro" por las fuerzas norteamericanas el pasado 3 de enero, quien "hoy enfrenta a la justicia internacional".

"LOS PUEBLOS DECIDIDOS A SER LIBRES SON INDETENIBLES"

"Sin embargo, todavía nos queda por delante para que esa soberanía popular se haga respetar. Tenemos por delante un reto monumental. Hay una Venezuela que, a pesar de la distancia, tiene esa unión profunda, la que logramos construir, y la convicción de que los pueblos decididos a ser libres son indetenibles", ha argumentado, en la convicción de que "siempre debe prevalecer como un mandato la soberanía expresada en el voto".

"Este es el orden natural de las cosas y un orden natural que encuentra su expresión jurídica en la plena vigencia de un orden constitucional. Ese es el reto que tenemos por delante los venezolanos y para el cual hoy requerimos de todos los hombres y mujeres que aman la libertad en el mundo entero y que hoy aquí en España se expresa en este reconocimiento al pueblo de Venezuela. Pronto regresaremos a nuestro país a continuar una fase decisiva de esta tarea", se ha comprometido.

María Corina Machado ha aplaudido al "bravo pueblo que fue sometido, perseguido, humillado, separado y que hoy late firme y orgulloso por lo conquistado y porque sabe que muy pronto respirará en libertad".

Sus últimas palabras han sido para recoger la cita que el alcalde Almeida ha hecho del Quijote, 'la libertad es el más deseado don que llenan los cielos, un don por el que se puede y se debe aventurar la vida'. "Efectivamente, por la libertad se puede y se debe aventurar la vida. Gracias y que este día histórico podamos repetirlo muy pronto en tierras de una Venezuela libre. Que Dios nos bendiga", ha concluido.