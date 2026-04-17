Israel mantiene su despliegue de tropas en el sur de Líbano y pide a la ciudadanía no acercarse al río Litani

El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, ha señalado este jueves que el Ejército israelí "continúa desplegado en sus posiciones" en el sur de Líbano, pese a la entrada en vigor del alto el fuego de diez días pactado con Beirut y anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Con la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el Ejército de Defensa (de Israel) continúa desplegado en sus posiciones en el sur de Líbano, frente a las actividades terroristas continuas de (el partido milicia-chií libanés) Hezbolá", ha indicado Adrai en un mensaje publicado en sus redes sociales minutos después de que haya empezado a regir el acuerdo de cese de hostilidades.

Concretamente, la citada tregua ha comenzado a las 23.00 horas de este viernes, tras, según ha defendido el inquilino de la Casa Blanca, "unas conversaciones excelentes con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu".

A renglón seguido, el portavoz en árabe de las FDI se ha dirigido a los residentes del sur de Líbano para instarles a "no trasladarse al sur del río Litani" por cuestiones de seguridad.

"En atención a su seguridad y a la de los miembros de sus familias, hasta nuevo aviso, se les solicita que no se trasladen al sur del río Litani", ha recalcado Adrai.

Por su parte, antes de la entrada en vigor del alto el fuego, Hezbolá ha pedido "prudencia" a los libaneses desplazados, una cifra que asciende a más de un millón de personas en todo el país, de acuerdo a cifras de agencias de la ONU y organizaciones humanitarias.

"Con la declaración de un alto el fuego, y frente a un enemigo traicionero que está acostumbrado a romper pactos y acuerdos, les pedimos que tengan paciencia y que no se dirijan a las zonas objetivo en el sur, la Becá y los suburbios del sur de Beirut, hasta que el curso de los acontecimientos quede completamente claro", ha declarado en un comunicado difundido por la cadena de televisión Al Manar, afín al grupo.

Cabe recordar que desde los ataques de Israel perpetrados en territorio libanés desde el pasado 2 de marzo, el Ejército israelí ha hecho múltiples llamamientos a la población libanesa para que abandone todas las zonas del sur del río Zahrani --situado aún más al norte del río Litani, territorio que las autoridades israelíes han amenazado con ocupar en el marco de su última ofensiva-- y ha recalcado que "actuará con fuerza" contra las "actividades terroristas de Hezbolá".