Irán cerrará de nuevo Ormuz si EE.UU. mantiene el bloqueo naval, según medios

Teherán, 17 abr (EFE).- Irán cerrará de nuevo el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval en su contra, tal y como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este viernes medios iraníes.

"Si se mantiene el bloqueo marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará", indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, que citaron fuentes cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció hoy la reapertura del estratégico estrecho hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

Según los medios iraníes, la reapertura cuenta con tres condiciones como son que los buques deben coordinar su paso con las fuerzas iraníes, transitar por la ruta indicada y no tener lazos con los países enemigos, es decir Estados Unidos e Israel.

La ruta mencionada consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Poco después del anuncio de Araqchí, Trump anunció que su país mantendrá el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes hasta que haya un acuerdo, el cual ordenó tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %", escribió en su cuenta de Truth Social.

El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las diez condiciones del alto el fuego el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que han muerto más de 2.200 personas, según las autoridades libanesas.

Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua.

Trump dijo el jueves que no ve necesario prorrogar el vigente alto el fuego con Irán porque cree que Washington y Teherán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz.

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