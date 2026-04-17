Guterres celebra la reapertura de Ormuz pero pide una "restauración total" de la libre navegación

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha celebrado la reapertura del estrecho de Ormuz anunciada por Irán, aunque sus condiciones han sido matizadas posteriormente tanto por Teherán como por Washington, y espera que sea un prolegómeno para consolidar la paz en la región.

"Celebro el anuncio de Irán de que el estrecho de Ormuz permanecerá completamente abierto a todos los buques comerciales durante el resto del alto el fuego", ha declarado Guterres en un comunicado en el que ha descrito la reapertura del estrecho, de todas formas, como un "paso en la dirección correcta".

"La posición de la ONU sigue siendo clara: necesitamos el pleno restablecimiento de los derechos y libertades de navegación internacionales en el estrecho de Ormuz, respetados por todos", ha indicado.

Guterres, por último, ha expresado su deseo de que "esta medida contribuya a generar confianza entre las partes y a fortalecer el diálogo en curso" entre Irán y Estados Unidos, "facilitado por Pakistán".