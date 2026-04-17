Griezmann: "No pienso en si será mi última final"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha afirmado que ve al equipo "muy enchufado y muy tranquilo" para afrontar la final de la Copa del Rey de este sábado ante la Real Sociedad, y ha asegurado que no está pensando en si esta será su "última final" con el conjunto rojiblanco.

"No pienso si va a ser la última (final) o no, solo que es un partido muy importante, una final que muy pocos jugadores la pueden jugar. Es una inmensa alegría, un orgullo y sólo tengo ganas de estar mañana y poder darle el nivel de que todos esperamos", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro.

Además, explicó que afronta el duelo con "mucha ilusión, muchas ganas y alegría". "Estoy muy feliz de poder jugar una final y me siento preparado para afrontar un partido difícil y en el que habrá que darlo todo en el campo", dijo. "Veo al grupo muy enchufado, muy tranquilo, alegre, los que juegan y los que no juegan tanto, ninguna queja, ningún ego más fuerte que el otro. Estamos todos enfocados en hacer un gran final de temporada y seguramente mañana todos estaremos a 'full' para hacer un gran partido y regalarnos la Copa, que este vestuario se lo merece", continuó.

Por otra parte, el atacante francés restó importancia a la diferencia de descanso de los finalistas, después de que los rojiblancos tuviesen que jugar el martes la vuelta de cuartos de Champions. "El hecho de haber pasado a semifinales hace que se te olviden todos los esfuerzos que hayas podido hacer, se te olvida el cansancio. Noto a la gente con mucha confianza, con alegría y con ganas de llegar aquí a entrenar y mañana competir", manifestó.

También reconoció que está tratando de saborear estos momentos dentro del terreno de juego. "Me doy cuenta cuando estoy en el campo, jugando, disfrutando de algún pase, alguna acción, de algunas canciones de los aficionados, de algún mensaje del 'Cholo' desde la banda. Lo disfruto mucho y lo que cualquier jugador quiere es jugar partidos y no entrenar", indicó.

En otro orden de cosas, Griezmann advirtió del peligro del conjunto donostiarra y destacó su mejoría desde la llegada de Pellegrino Matarazzo. "Desde que llegó el nuevo entrenador cambiaron bastante, juego rápido, con muchos pases por dentro. Me está gustando mucho el año de Guedes, ya lo había visto en el Valencia y ahora se le ve disfrutando, es una pieza clave para ellos. Esperamos ser un equipo bien organizado, tácticamente bien defendiendo, bien atacando y hacer un partido difícil para la Real", apuntó.

Por otra parte, confesó que será especial enfrentarse a la Real Sociedad, el club que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional y donde jugó entre 2009 y 2014. "Voy a ser sincero: no estoy pensando mucho porque si no, me pongo muy emocional, y quiero para llegar fresco al partido. Les debo muchísimo. Ellos me abrieron las puertas que en Francia no lo hicieron. Les debo muchísimo y seguramente va a ser un partido especial. No lo pienso mucho, solo en jugarlo y en hacer lo mejor para ayudar al equipo", expresó.

Por último, el delantero galo tuvo también palabras de agradecimiento para la afición colchonera. "Quiero darles las gracias por todo el año que nos están dando. Nos dan siempre un empuje en los momentos difíciles, lo vimos el martes cuando el Barça nos apretaba; ellos estaban detrás de nosotros, nos empujaron. Creo que mañana es un partido bonito para cualquier aficionado del fútbol, es un ambiente increíble y ojalá les podamos dar la victoria", finalizó.