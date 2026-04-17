Canadá preparado para apoyar las medidas que garanticen la apertura del estrecho de Ormuz

Toronto (Canadá), 17 abr (EFE).- El Gobierno de Canadá afirmó este viernes que está preparado para adoptar nuevas medidas para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, "incluyendo la implicación diplomática, la acción internacional y el apoyo a la seguridad y protección de las tripulaciones".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó su apoyo a los esfuerzos internacionales para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz durante la reunión virtual que los líderes de alrededor de 50 países mantuvieron este viernes a iniciativa de Francia y el Reino Unido.

Durante la reunión, Carney "expresó la total solidaridad con los socios del golfo (Pérsico) que han sufrido recientes ataques de represalia y presiones económicas" y aplaudió el liderazgo de París y Londres "para impulsar esfuerzos diplomáticos" con el objetivo de reabrir el tráfico a través del estrecho de Ormuz.

"El primer ministro subrayó la importancia de la cooperación internacional para proteger los derechos de navegación y promover la estabilidad del transporte marítimo comercial mediante un marco defensivo basado en el derecho internacional", señaló la Oficina del Primer Ministro de Canadá en un comunicado.

Finalmente, Carney solicitó "a todas las partes" que eviten acciones "que puedan desestabilizar aún más la región". EFE