Policía de Chicago investiga amenaza de bomba contra la casa del hermano del papa León XVI

Washington, 16 abr (EFE).- La policía de Chicago está investigando una amenaza de bomba contra una casa en los suburbios de la ciudad en la que vive John Prevost, el hermano del papa León XVI.

Según confirmaron medios locales, las autoridades de New Lenox respondieron a un llamado de emergencia sobre las 18.30 hora local del miércoles sobre una amenaza en la residencia.

Tras inspeccionar la zona y evacuar a las personas que estaban dentro de la casa y los vecinos contiguos, los agentes de policía determinaron que la amenaza de bomba "no tenía fundamento" y que no "había artefactos explosivos ni materiales peligrosos", según detalló el departamento de policía en un comunicado publicado en redes sociales.

El incidente sigue bajo investigación mientras las autoridades determinaran cuál fue el origen de la amenaza, agregó el texto.

Este suceso se da en medio de los crecientes roces entre el Vaticano y la Casa Blanca, ante las críticas de León XVI, el primer Papa estadounidense, a las políticas del Gobierno de Donald Trump y la guerra en Irán y las agresivas réplicas del mandatario y los miembros de su Gabinete. EFE