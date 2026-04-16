Muestran imágenes del fallecido Val Kilmer recreado por IA en film "As Deep as the Grave"

Redacción Internacional, 16 abr (EFE).- Los creadores del film "As Deep as the Grave" han estrenado un avance de este drama histórico en el que aparecen imágenes recreadas con inteligencia artificial (IA) del fallecido actor Val Kilmer, quien encarna a un personaje de la película, informa Variety.

Kilmer, que falleció en 2025 a consecuencia de un cáncer de garganta, fue elegido para interpretar al Padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, pero estaba demasiado enfermo para filmar su papel.

Con la cooperación de los herederos de Kilmer y su hija Mercedes, el equipo de "As Deep as the Grave" utilizó IA generativa para incluir al actor en la película.

Kilmer aparece varias veces en un tráiler que, según la publicación especializada, se visionó por primera vez este miércoles en CinemaCon, la feria comercial de la industria cinematográfica que se celebra en Las Vegas.

Las imágenes muestran a Kilmer con diferentes edades y en distintos momentos: encarnado en una figura espectral, como un fantasma o como un clérigo de mediana edad.

Coerte Voorhees, guionista y director de la película, y John Voorhees, productor y hermano de Coerte, aseguraron que han encontrado una forma ética de usar la controvertida tecnología, ya que han trabajado en colaboración con la familia de Kilmer, según Variety.

Señalaron que la película, que narra la historia de Ann Axtell Morris, una de las primeras arqueólogas del país, y su excavación del Cañón de Chelly en Arizona, tuvo un gran impacto en Kilmer cuando le hablaron de ella.

Coerte Voorhees reveló que el papel del fallecido actor es sustancial y que su personaje aparecerá durante más de una hora en la película. EFE