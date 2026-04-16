Mueren una embarazada y tres niños en un incendio en un campamento de desplazados en Darfur, Sudán

Al menos cuatro personas, entre ellas tres niños, han muerto a causa de un incendio registrado en un campamento de desplazados en la región sudanesa de Darfur (oeste), un suceso que coincide con los tres años del inicio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

La Sala de Emergencias de Rokoro, una organización civil que opera en esta localidad, en Yebel Marra Norte, ha indicado que los fallecidos son una embarazada y tres niños, antes de afirmar que hay graves daños materiales en el campamento de desplazados.

Así, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que este incendio "de grandes proporciones" tuvo lugar el miércoles, "en unas condiciones climáticas extremadamente adversas", ya que "los fuertes vientos contribuyeron a la rápida propagación de las llamas, agravando los daños".

"La Sala de Emergencias de Rokoro está supervisando la situación y evaluando los daños", ha asegurado, al tiempo que ha reclamado un aumento de la entrega de ayuda humanitaria a los desplazados, 1.400 de los cuales habrían quedado sin refugio, según el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

La guerra civil en el país africano estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.