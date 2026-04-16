Burundi investiga una enfermedad desconocida que ha causado cinco muertes

Nairobi, 16 abr (EFE).- Burundi está investigando una enfermedad desconocida que ha causado cinco muertos y de la que se han detectado 35 casos en el distrito de Mpanda (norte), informó este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

“Todas las pruebas de fiebres hemorrágicas virales son negativas: ébola, marburgo, fiebre del Valle del Rift, fiebre amarilla y de Crimea-Congo”, dijo el responsable adjunto de incidentes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Yap Boum, en una rueda de prensa virtual.

“El equipo en Burundi ha agotado todas las diferentes pruebas que podían hacer sobre el terreno. Esto implica haber analizado más de 200 virus y otros agentes”, añadió Boum.

Esta enfermedad de origen desconocido ha provocado cinco fallecimientos y 35 contagios, que han experimentado síntomas diversos como fiebre, vómitos, diarrea, dolores de cabeza, orina oscura, dolores abdominales y fatiga.

En casos severos, se han reportado alteraciones neurológicas, ictericia, anemia y dificultades para respirar.

El CDC de África afirmó que ha enviado muestras humanas al Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de la República Democrática del Congo para realizar pruebas metagenómicas, un proceso que permite analizar de forma exhaustiva el ADN y ARN en busca del agente causante.

“Realizaremos una visita de alto nivel para ver cómo podemos evaluar y complementar en Burundi la parte de diagnóstico que falta para poder detectar este tipo de enfermedad no diagnosticada”, concluyó Boum.

Las autoridades sanitarias de Burundi, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), detectaron el 31 de marzo pasado esta enfermedad, que afectaba en un principio a miembros de un mismo hogar y a contactos cercanos.

Un equipo conjunto de expertos del país y la OMS se ha desplegado sobre el terreno para apoyar las investigaciones en curso, que también incluyen un enfoque de salud animal para descartar intoxicaciones. EFE