Se descarta segunda ronda de contactos entre Irán y EEUU para el viernes y sábado

Islamabad, 15 abr (EFE).- La celebración de una segunda ronda de contactos directos entre Irán y Estados Unidos ha quedado descartada para este viernes y sábado, según confirmó a EFE una fuente con conocimiento directo de la materia, lo que traslada cualquier posible encuentro al inicio de la próxima semana.

Pese a la mediación paquistaní, las partes no han logrado fijar todavía una fecha para retomar el diálogo iniciado el pasado fin de semana. "No hay conversaciones directas programadas para mañana ni para el viernes. Las nuevas negociaciones siguen bajo discusión, pero aún no se ha cerrado nada", precisó la fuente.

Según la misma fuente, Islamabad es la opción principal para albergar la cita, aunque Ginebra se mantiene bajo consideración como alternativa técnica. "Pakistán ha dado un paso al frente como mediador principal y está presionando para una segunda ronda", añadió.

Como parte de estas gestiones, el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó hoy a Teherán para entregar un mensaje de la administración estadounidense a las autoridades iraníes. La misión de Munir busca desbloquear los puntos críticos en materia de seguridad regional y el programa nuclear para facilitar la convocatoria de la reunión.

El esfuerzo diplomático de Islamabad, que incluye una gira regional del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, por el Golfo y Turquía, trata de asegurar un acuerdo antes de que la tregua en el Estrecho de Ormuz expire el próximo 22 de abril.

"La situación sigue siendo fluida; ambas partes están todavía muy alejadas en los temas centrales", advirtió la fuente consultada.

Por el momento, la falta de consenso sobre la sede y el calendario mantiene la negociación en una fase de consultas indirectas a través de la delegación militar paquistaní.

Teherán, 15 abr (EFE).- Irán afirmó este miércoles que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como país mediador, han continuado tras la ronda de negociaciones del sábado pasado y que una delegación pakistaní podría visitar Teherán en el marco de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

“Desde el mismo domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones quedaron muy claras allí y también durante estos intercambios”, aseveró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

El portavoz dijo que es muy probable que hoy llegue a Teherán una delegación pakistaní para abordar el tema, a seis días de que expire el alto el fuego acordado entre Irán y EE.UU.

Bagaei indicó que las negociaciones en Islamabad, que duraron 21 horas, estuvieron orientadas al “cese total de la guerra” y a la reivindicación de los derechos de Irán, entre ellos, el levantamiento de las sanciones y la compensación por los daños causados al país durante el conflicto por Estados Unidos e Israel.

El diplomático reiteró además el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos conforme al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Sin embargo, indicó que Teherán está dispuesto a dialogar sobre “el nivel y el tipo de enriquecimiento” y aseguró una vez más que la República Islámica nunca ha buscado fabricar armas nucleares.

Bagaei señaló que, en paralelo a los procesos diplomáticos, las Fuerzas Armadas de Irán “vigilan de cerca los acontecimientos con plena atención y están preparadas para responder a cualquier aventura”.

Mientras, Pakistán continúa sus esfuerzos para acordar con Teherán y Washington otra ronda de negociaciones esta semana.