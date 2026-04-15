Rusia y Azerbaiyán llegan a acuerdo de indemnización por el derribo del avión de AZAL

Rusia y Azerbaiyán han alcanzado un acuerdo de indemnización por el siniestro del avión de Azerbaijan Airlines (AZAL) que se estrelló en Aktau, en Kazajistán, tras el impacto de un misil ruso, matando 38 personas el 25 de diciembre de 2024.

Las carteras de Exteriores de Rusia y Azerbaiyán han emitido este miércoles un comunicado en el que se informa de que las partes alcanzaron un acuerdo en base a la reunión que mantuvieron los presidentes ruso, Vladimir Putin, y azerí, Ilham Aliyev, en Dusambé, la capital de Tayikistán, el pasado 9 de octubre de 2025.

"Las partes acordaron una solución adecuada a las consecuencias, incluida la cuestión de las indemnizaciones", señala el comunicado, en el que remarca que el accidente se produjo como consecuencia de un error de los sistemas de defensa antiárea rusos después de que el avión cruzara por espacio aéreo de Rusia.

"Las medidas adoptadas confirman el deseo mutuo de seguir desarrollando una cooperación mutuamente beneficiosa en el marco de la interacción entre aliados", señalan los ministerios de ambos países, que continuarán reforzando sus relaciones en base al "respeto mutuo, la confianza y considerando los intereses de ambos".

Una vez más, expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y amigos de las personas fallecidas en el accidente aéreo y compartimos el dolor de esta pérdida irreparable con todos los afectados por esta tragedia", concluye.

El avión Embraer 190 de AZAL que realizaba un trayecto entre Bakú y Grozni se estrelló con 67 personas a bordo el 25 de diciembre en la ciudad kazaja de Aktau. Hasta 38 personas murieron y 29 resultaron heridos.