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Revelan que más del 95% de especies procariotas tiene al menos un gen capaz de degradar plásticos

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Un estudio de investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), La Salle-URL, la Universidad de Turku (UTU, Finlandia) y el Institute of Science Tokyo (IST, Japón) muestra que más del 95% de las especies procariotas contiene al menos un gen capaz de degradar polímeros plásticos naturales o sintéticos.

El proyecto MicroWorld, en el que se enmarca el estudio, ha creado el "recurso más completo hasta la fecha sobre biodegradación microbiana de plásticos": los Plastic-Degrading Clusters of Orthologous Groups (PDCOG), una base de datos con 625.616 proteínas potencialmente degradadoras de plástico, clasificadas en 51 grupos ortólogos, informa la UAB en un comunicado este miércoles.

Los PDCOG agrupan proteínas relacionadas con la degradación de 11 polímeros naturales y 28 sintéticos; y la distribución global de estos polímeros en 23 tipos de ambientes muestra que el potencial de biodegradación está "fuertemente influido por las condiciones ecológicas locales".

Algunos hábitats, como los suelos o los ecosistemas endolíticos, presentan un "notable" enriquecimiento en enzimas degradadoras, lo que sugiere procesos de adaptación ecológica local.

El coautor del artículo, Kari Saikkonen, (UTU) señala que la capacidad microbiana de degradar plásticos "no solo es amplia, sino que está claramente moldeada por el entorno".

Estos resultados muestran cómo la adaptación microbiana puede inspirar nuevas soluciones tecnológicas, y los investigadores aseguran que identificar qué enzimas prosperan en determinados hábitats y bajo presiones ecológicas concretas "aporta una guía para diseñar materiales y tecnologías optimizados para condiciones ambientales locales".

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