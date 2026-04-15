Mueren seis personas por un nuevo derrumbe en una mina de oro en el este de Sudán

Al menos seis personas han muerto este miércoles a causa de un derrumbe en una mina de oro en el estado de Mar Rojo, en el este de Sudán, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente, cuyas causas se desconocen.

El suceso ha tenido lugar en una mina en Keliti, entre las localidades de Ganab y Aulib, según han indicado fuentes locales citadas por el portal de noticias Sudan Tribune, que han agregado que hay esfuerzos en marcha para intentar localizar a otros desaparecidos.

La minería da empleo a cientos de miles de personas en Sudán, unas actividades que han aumentado en el sector irregular a raíz del estallido de la guerra el 15 de abril de 2023, que ha llevado a numerosas personas a intentar obtener recursos recurriendo a estas peligrosas tácticas.