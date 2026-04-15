El CAC 40 retrocede un 0,64 % por el batacazo de los valores del lujo por la guerra

París, 15 abr (EFE).- El índice general de la Bolsa de París sufrió este miércoles una caída del 0,64 %, debido sobre todo al batacazo de los grandes grupos del lujo, cuyas ventas se han resentido de forma significativa con la guerra en Oriente Medio.

El principal indicador del mercado francés, el CAC 40, estuvo durante toda la jornada por debajo del umbral de los 8.300 puntos que había vuelto a superar el martes y cerró la sesión en 8.274,57 enteros.

Pese a la caída de hoy, en la última semana acumula un incremento del 4,63 % y del 4,59 % en un mes. Desde comienzos de año, la progresión se limita al 1,54 %.

Una vez más, el mercado se mostró relativamente activo, como lo ilustran los 4.110 millones de euros de activos que cambiaron de manos.

Los valores que más sufrieron hoy fueron los de los grandes grupos del lujo, que acaban de presentar las cifras de negocio en el primer trimestre, afectado por el impacto del conflicto en Oriente Medio, donde tienen una parte significativa de su negocio o al menos a algunos de sus mejores clientes.

Kering, que sufrió un recorte de su facturación del 6 % entre enero y marzo con 3.568 millones de euros, se desplomó un 9,29 % este miércoles y tuvo así el mayor descenso del selectivo.

Le siguió Hermès, que cayó un 8,22 % tras anunciar que en ese primer trimestre su volumen de negocio disminuyó un 1,4 % a 4.070 millones de euros por el impacto de las variaciones del tipo de cambio, que tuvieron un impacto negativo de 290 millones de euros.

A bastante distancia, las otras caídas destacables fueron las del fabricante de motores aeronáuticos Safran (-2,71 %), el grupo de materiales de construcción Saint Gobain (-1,85 %) y la compañía de construcción y concesiones Vinci (-1,11 %).

En el otro extremo, la firma de publicidad Publicis tuvo el mejor comportamiento del CAC 40, con una progresión del 3,09 %.

A continuación, el grupo automovilístico Stellantis subió un 1,88 %, tras anunciar que sus entregas de vehículos a concesionarios, distribuidores y clientes experimentaron un alza del 12 % hasta 1,361 millones en el primer trimestre.

Igualmente subieron de forma significativa el grupo de ingeniería para las empresas Dassault Systèmes (1,72 %), el operador bursátil Euronext (1,66 %) y la empresa de servicios informáticos y consultoría Capgemini (1,53 %). EFE