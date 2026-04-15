Atlético: la ida de semifinales miércoles 29 de abril en casa y la vuelta martes 5 de mayo

Madrid, 15 abr (EFE).- El Atlético de Madrid disputará el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones el miércoles 29 de abril en el estadio Metropolitano y la vuelta el martes 5 de mayo, bien en Londres contra el Arsenal o bien en Lisboa contra el Sporting de Portugal, dependiendo del ganador de su eliminatoria que concluye este miércoles.

La UEFA ya fijó las fechas de ambos encuentros antes de la disputa de la ronda de los cuartos de final.

El Atlético se clasificó este martes para las semifinales tras superar su eliminatoria contra el Barcelona por un global de 3-2, después de su victoria por 0-2 en la ida en el Camp Nou y la derrota por 1-2 en la vuelta en el Metropolitano.