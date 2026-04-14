Zelenski anuncia "actualizaciones" en el sistema PURL para reforzar la defensa aérea de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado "actualizaciones" en la llamada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania--, para reforzar la defensa aérea de su país.

Así lo ha detallado el mandatario ucraniano después de mantener este martes una llamada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien ha abordado la necesidad de "proteger los cielos" ucranianos de los ataques de Rusia y de hacerlo a través de la iniciativa PURL, que permite a Ucrania recibir misiles para sus sistemas Patriot.

"Es importante que todos coordinemos nuestros esfuerzos y nos fortalezcamos mutuamente. El refuerzo de la defensa aérea es nuestra prioridad clave, y hay que proteger la vida de las personas. Estamos preparando actualizaciones sobre la iniciativa PURL", ha detallado Zelenski en un mensaje en redes sociales.

Fuentes de la OTAN han enmarcado la conversación telefónica entre Rutte y Zelenki en los "contactos habituales" que el jefe de la Alianza Atlántica mantiene con los dirigentes de Ucrania, como con el de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, con quien se verá este miércoles en Berlín (Alemania) en una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania.

Según esas mismas fuentes, la reunión servirá para debatir "el apoyo continuado de la OTAN y los aliados" a Kiev, en un encuentro al que también se verá con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul; el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius; y con el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey.

En la última reunión de esta alianza, el pasado 12 de febrero en Bruselas, los casi 60 países que forman parte de ella se comprometieron a movilizar 35.000 millones de dólares (30.000 millones de euros) para financiar nueva ayuda militar para Kiev durante este año, con la idea de seguir incrementando "la presión sobre Rusia" para que este 2026 sea "el año en que termine esta guerra".

Los países miembro de este grupo, pensado para garantizar la coordinación del suministro de armas a largo plazo para Kiev frente a la agresión rusa, deberán ahora determinar cuántos fondos aportarán para alcanzar la cifra fijada de 35.000 millones de dólares en su último encuentro en la sede de la OTAN.