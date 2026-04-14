VÍDEO: El Ibex 35 sube un 0,6% en la apertura y supera los 18.100 puntos, con el Brent por debajo de 100 dólares

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con una subida del 0,57%, que ha llevado al selectivo hasta los 18.126,3 puntos, en una jornada marcada por la esperanza de que se retomen las conversaciones de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, lo que ha llevado al precio del petróleo a bajar de los 100 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba más de un 1,2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 98,1 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 96 dólares, con un retroceso del 3%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, decrecía más de un 3%, hasta los 45 euros por megavatio hora.

ESPERANZA DE QUE SE DEN NUEVAS CONVERSACIONES DE PAZ

La bajada del precio del petróleo en las primeras horas de este martes se produce por la esperanza de que se den nuevas conversaciones de paz entre EEUU e Irán que hagan que el alto el fuego temporal acordado entre ambos países sea permanente.

El vicepresidente norteamericano, JD Vance, ha afirmado este lunes pasado que la responsabilidad de dar el próximo paso en las negociaciones de paz con Irán recae sobre Teherán, alegando que la delegación estadounidense abandonó las Conversaciones de Islamabad sin acuerdo porque su contraparte iraní "tuvo que regresar" para "obtener la aprobación" de los términos estadounidenses.

De su lado, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha subrayado este lunes que el bloqueo marítimo impuesto por EEUU en el estratégico estrecho de Ormuz constituye una "grave violación de la soberanía e integridad territorial" iraní, al tiempo que ha advertido que el país asiático ejercerá su "derecho inherente" a adoptar "todas las medidas necesarias y proporcionadas" para salvaguardarla.

BLOQUEO DE ORMUZ

El cruce por este enclave que se constituye como uno de los principales puntos de estrangulamiento para el comercio, por el que pasa a diario cerca de una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo, se ha mantenido bloqueado por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por EEUU e Israel contra Teherán.

Al respecto, la Agencia Internacional de Energía (AIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM) han advertido del impacto "sustancial, global y altamente asimétrico" de la guerra en Oriente Próximo, que afecta "de manera desproporcionada" a los importadores de energía, en particular a los países de bajos ingresos.

En un terreno más nacional, pero también afectado por esta coyuntura, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

MEDIDAS ADICIONALES PARA AMORTIGUAR EL IMPACTO DE LA GUERRA

En este sentido, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha acordado con el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que reúne a las principales patronales del sector, la aprobación de un nuevo Real Decreto-Ley con medidas adicionales para amortiguar el impacto de la guerra en Oriente Medio.

En el ámbito macro también destaca la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a primera hora de este martes, con un grupo de inversores chinos de sectores como la automoción, las energías renovables, la minería y la inteligencia artificial para atraer inversiones que generen empleo local en España y se integren en cadenas de valor españolas y europeas.

Asimismo, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, iniciará este martes una visita a EEUU, la cuarta en algo más de dos años, para fortalecer las relaciones comerciales y para participar en las asambleas de primavera del FMI y el Banco Mundial.

De su lado, el Tesoro Público español regresará hoy a los mercados de deuda con una emisión de letras a tres y nueve meses en la que espera adjudicar entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros.

Por último, en el plano empresarial, Audax Renovables ha informado que ha acordado "de forma voluntaria y por motivos de prudencia" suspender temporalmente la ejecución del programa de recompra de acciones que estaba llevando a cabo y del que ha ejecutado ya algo más de un tercio.

OPTIMISMO EN LAS BOLSAS MUNDIALES

En este contexto, las principales Bolsas europeas registran ascensos en la apertura de este martes: Francfort sube un 1%, París crece algo más de un 0,4%, y Londres se alza casi un 0,3%. También las Bolsas asiáticas avanzan este martes ante el optimismo provocado por la posible reanudación de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán.

En concreto, el Kospi surcoreano ha cerrado con un ascenso del 2,7%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube cerca de un 1% y en Japón, el Nikkei ha crecido un 2,4%. Por su parte, en China, la Bolsa de Shanghai crece casi un 1%, en tanto que el índice Shenzhen sube un 1,3%.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban ACS (+2,51%), Arcelormittal (+1,9%) y Santander (+1,47%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Repsol (-0,55%), Iberdrola (-0,5%) y Enagás (-0,29%).

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1781 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años bajaba hasta el 3,5%.

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