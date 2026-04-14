La UE considera que el relevo en Hungría ayudará a desbloquear el préstamo para Ucrania

Washington, 14 abr (EFE).- La comisaria de Ampliación de la Unión Europea (UE), Marta Kos, celebró este martes los resultados en los comicios en Hungría del pasado domingo, tras los que espera que se pueda desbloquear el crédito de 90.000 millones de euros para Ucrania que el Gobierno de Viktor Orbán había vetado.

"Cabe esperar que, gracias a los cambios en Hungría podamos avanzar con el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania", explicó a los medios la comisaria tras reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de las reuniones de primavera de esa institución y el Banco Mundial en Washington.

El cambio político en Hungría, según Kos, supone "una buena noticia" tanto para la UE como para el FMI, ya que facilitará la aplicación del paquete de ayuda y permitirá abrir formalmente todos los grupos temáticos para Ucrania y Moldavia en su proceso de adhesión.

"No es posible que terminemos las negociaciones (de adhesión) el 1 de enero de 2027, todos lo saben, pero esto podría dar un nuevo impulso en el sentido de que la UE está avanzando, y que por tanto ya no estamos bloqueados", declaró Kos en referencia a la derrota electoral del exprimer ministro húngaro Viktor Orbán, considerado un aliado cercano de Moscú y un feroz crítico de la UE.

"Debo señalar que, desde el punto de vista psicológico, este era uno de los puntos más espinosos en las conversaciones con Ucrania, pues se planteaba la paradoja de que 'nos exigen llevar a cabo estas reformas, pero a la vez nos bloquean'", consideró.

La comisaria explicó que el desbloqueo de fondos está ligado al cumplimiento de reformas y confirmó que la Rada ucraniana ha logrado finalmente legislar sobre ellas, algo que les permitirá liberar pronto entre 2.500 y 2.700 millones de euros.

Kos adelantó que se negocia además un nuevo Marco Financiero Plurianual que podría destinar otros 100.000 millones de euros para la reconstrucción y estabilización económica del país.

La comisaria reconoció que "empujar a un país en guerra a realizar reformas mientras tiene que luchar por su supervivencia" no es una tarea fácil.

"Créanme, si tengo que retener los fondos porque no cumplen, no me agrada en absoluto. Pero este es el sistema que tenemos", lamentó.

El bloqueo de Hungría era el principal escollo para la llegada del crédito, ya que Orbán condicionó su apoyo a la reanudación del tránsito de petróleo ruso a través de Ucrania, interrumpido desde el 27 de enero tras daños en una estación de bombeo clave del oleoducto Druzhba.

Este martes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que el oleoducto estará reparado para finales de este mes, no en su totalidad, pero sí para garantizar su puesta de nuevo en funcionamiento.

Kos también anunció la firma de un acuerdo con el FMI por el cual la Comisión Europea (CE) participará en el recién establecido Centro de Asistencia Técnica para el Sudeste de Europa, con sede en Roma, que busca asesorar a la región de los balcanes en materia macroeconómica. EFE