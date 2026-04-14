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FundéuRAE: “de modo que” o “de manera que”, pero no “de modo y manera que”

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Madrid, 14 abr (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que las expresiones “de modo que” y “de manera que”, pero no “de modo y manera que”, son adecuadas para introducir una consecuencia o una finalidad.

A veces, sin embargo, se pueden ver frases como estas en los medios de comunicación: “Se centraría en la colocación de una serie de juegos biosaludables, de modo y manera que sea posible ejercitarse físicamente en exteriores” o “Llegó al mundo en 1873, de modo y manera que cuando cumplió dos años ya se había producido la restauración”.

Con sentido consecutivo o final, se pueden emplear locuciones como “de forma que”, “de modo que” o “de manera que”. No ocurre así con la forma redundante “de modo y manera que”, que aparece en ocasiones en textos periodísticos y que no se recomienda, como señala la “Nueva gramática de la lengua española”.

Por ello, en los ejemplos lo conveniente habría sido optar por cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente: “Se centraría en la colocación de una serie de juegos biosaludables, de modo que sea posible ejercitarse físicamente en exteriores” y “Llegó al mundo en 1873, de manera que cuando cumplió dos años ya se había producido la restauración”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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